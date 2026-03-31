«Гормональная терапия и строгий режим»: певец Jony не сможет провести концерты из-за сорванных связок

Российский певец, чьи хиты собирают тысячи поклонников по всей стране, вынужден взять паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Jony (настоящее имя Джахид Гусейнли) потерял голос во время выступления в Минске 27 марта — артисту прямо на сцене сделали пять уколов адреналина. Теперь он находится под наблюдением врачей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Концерт Jony в белорусской столице 27 марта едва не обернулся для певца срывом связок. В разгар выступления артист потерял голос — врачам пришлось делать ему пять уколов адреналина прямо на месте. После этого Jony решил отказаться от всех частных выступлений до середины апреля.

Сейчас певец находится под наблюдением специалистов. Ему назначена гормональная и противовоспалительная терапия, ингаляции и процедуры увлажнения легких. Врачи рекомендуют строгий режим сна и полный отказ от нагрузок на связки на три недели. Если восстановление пройдет без осложнений, артист сможет вернуться к мероприятиям ближе к 19 апреля.

