«Предали все близкие»: Слава плачет каждый день на Мальдивах и заглушает боль алкоголем

Слава, которая отправилась на Мальдивы, чтобы восстановиться после тяжелого гастрольного тура, призналась, что отдых не приносит ей облегчения. Певица заявила, что все близкие люди предали ее, и теперь она каждый день плачет, пытаясь заглушить душевную боль, сообщает The Voice.

Вторая половина марта для Славы должна была стать временем покоя и восстановления — вместо этого певица оказалась в эмоциональной яме. Находясь на Мальдивах, она откровенно рассказала подписчикам о том, что происходит у нее на душе.

По словам артистки, все близкие люди, которым она всю жизнь помогала, несмотря на усталость, оказались неблагодарными и причинили ей сильную боль.

«Я прощала их, несмотря на боль», — призналась Слава, добавив, что стыдится собственной мягкости и неуважения к себе.

Певица не скрывает: справляться с переживаниями ей помогают спиртные напитки. Сейчас она пытается лечиться народными средствами прямо на курорте, а по возвращении в Москву планирует прибегнуть к более сильным препаратам.

Откровение Славы прозвучало спустя несколько недель после громкого скандала в Пензе, где зрители обвинили ее в нетрезвом состоянии и пении под фонограмму. Тогда певица объяснила случившееся нервным срывом на фоне изнурительного тура и пообещала взять перерыв в карьере.

Ранее певица Слава впервые рассказала о прозвищах, которые ей дали коллеги.