Горнолыжники Московской области заняли призовые места в ходе профессионального турнира «Серия PRO»

Подмосковные спортсмены завоевали два первых и одно второе место на дебютном в 2024 году этапе первых в истории отечественного горнолыжного спорта международных профессиональных соревнований «Серия PRO». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.