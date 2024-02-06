Горнолыжники Московской области заняли призовые места в ходе профессионального турнира «Серия PRO»
Фото: [Российская Федерация горнолыжного спорта]
Подмосковные спортсмены завоевали два первых и одно второе место на дебютном в 2024 году этапе первых в истории отечественного горнолыжного спорта международных профессиональных соревнований «Серия PRO». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в дисциплине «слалом» первенство завоевала Виталина Гирина, в аналогичной дисциплине «золото» получил подмосковный спортсмен Семен Ефимов. «Серебро» досталось представителю сборной Московской области Александру Хорошилову. В ведомстве уточнили, что третий этап профессиональных соревнований «Серия PRO» проходил сегодня в городе Белокуриха Алтайского края.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.