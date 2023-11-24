Горнолыжный сезон стартует в Подмосковье

Горнолыжный сезон стартует сегодня в Подмосковье, сообщили в Минкультуры и туризма региона. Первым открывается спортпарк «Волен» в Дмитрове — здесь откроют пятый, шестой и седьмой склоны.

«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха», - отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе работает восемнадцать горнолыжных клубов. В каждом есть прокат инвентаря, спуски разных уровней. Также доступны услуги профессиональных инструкторов.

Завтра откроют два склона в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева», следом откроются курорт «Сорочаны» и склон в «Горнолыжном Клубе Целеево» в том же муниципалитете.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность качественной подготовки к новогодним каникулам.