«Горжусь тем, что я россиянин»: что сказал уехавший в США баскетболист Елатонцев

Баскетболист Кирилл Елатонцев, недавно перешедший из «Локомотива-Кубань» в американский университетский клуб «Оклахома Сунерз» (NCAA), рассказал об отношении к выступлениям за сборную России.

«К сожалению, этим летом я не смог помочь сборной из-за болезни, но для меня всегда честь выступать за свою страну. Горжусь тем, что я россиянин, флаг России расположен рядом с моим именем на стенде в университете и каждый день напоминает мне о родине», — заявил Елатонцев в интервью «Спорт-Экспресс».

Переход 20-летнего центрового в NCAA состоялся в декабре 2025 года. Этот шаг привел к конфликту с его предыдущим клубом: «Локомотив-Кубань» обвинил Елатонцева в нарушении контрактных обязательств, поскольку соглашение с российской командой на момент перехода еще действовало.

