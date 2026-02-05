Между «уехать нельзя» и «остаться невозможно»: жизнь в Америке оказалась не такой, как обещали

Российская тревел-блогерша Марина Ершова в своем личном блоге на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями за жизнью соотечественников, переехавших в США. По ее словам, состояние многих эмигрантов можно описать как «хроническая усталость».

Основная трудность, по мнению Ершовой, заключается в сложном и ресурсозатратном процессе адаптации. Для того, чтобы закрепиться в Америке, требуются годы и значительные финансовые вложения.

Отсутствие устойчивого правового статуса создает ощущение неопределенности, из-за которого люди чувствуют себя «застрявшими между "уехать нельзя" и "остаться невозможно"».

Эмигранты, как отмечает блогерша, часто работают на износ, постоянно надеясь, что ситуация улучшится после получения тех или иных документов. Однако ожидание, что «настоящая жизнь» начнется после этого, часто не оправдывается.

В пример Ершова привела свою одноклассницу, которая призналась в желании вернуться в Россию из-за преследующего чувства долга и накопленной усталости.

На основе своих наблюдений блогерша пришла к выводу, что за привлекательными формулировками вроде «жизнь в Нью-Йорке» часто скрывается огромный объем тяжелой работы. Лично для нее Америка так и осталась чем-то средним между «интересно» и «не мое».

Ранее российский тревел-блогер описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто».