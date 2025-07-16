Госдума требует отменить концерт «Тату» в Крыму

Концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте оказался под угрозой срыва — депутаты Госдумы считают, что их творчество вредит традиционным ценностям. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Ксении Собчак.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила обращение к властям Крыма с требованием отменить выступление группы «Тату», запланированное на 19 июля. По ее мнению, музыка коллектива противоречит духовно-нравственным нормам и может негативно повлиять на детей. Особое возмущение вызвало решение организаторов допускать на концерт зрителей с четырех лет.

Группа «Тату», известная скандальными клипами и провокационным имиджем, объявила о воссоединении в июне 2025 года. Однако не все поддержали их возвращение — музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в этом нет смысла.

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