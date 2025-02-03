Подписчики Блиновской переводили деньги ФНС ради спасения блогерши

Подписчики «королевы марафонов» Блиновской отправляли налоговой по 100, 1000 рублей, пытаясь спасти кумира. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ФНС.

Учитывая сказанное, а также факт того, что Блиновская сама гасила долг, была аргументирована разница в суммах задолженности в различных документах. Чтобы уточнить итоговые цифры судебное заседание перенесли на 17 февраля.

Юрист «королевы марафонов» подтвердил участие подписчиков в ее судьбе и отметил, что при продаже имущества клиентки для погашения долга опять возникли проблемы. По его словам, имущество Блиновской «категорически» отказывались покупать, когда узнавали, кому оно принадлежит. По итогу удалось продать квартиру отца подсудимой. Вырученные деньги направили на погашение долга счета третьих лиц.

В мае Блиновская сама подала заявление о банкротстве, но после передумала посчитав, что сможет выплатить долги за счет своих усилий. А в ноябре по решению суда ответчицу все-таки признали банкротом и началась продажа имущества. После объявления Блиновской банкротом поступило требование от ФНС погасить порядка 1,2 млрд рублей, а еще 270 млн рублей потребовал ВТБ. Во втором случае претензию признали обоснованной на сумму около 269 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд России отказал Блиновской в просьбе снизить долги по налогам и штрафу.