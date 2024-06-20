Гостями первого театрального фестиваля «Учитель и ученики» в Подмосковье стали семь тысяч человек
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области]
Накануне в Богородском городском округе прошла торжественная церемония закрытия Первого театрального фестиваля «Учитель и ученики», посвященного творчеству Петра Фоменко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Примечательно, что спектакли проекта посетили более двух тысяч зрителей, а всего гостями фестиваля стали свыше семи тысяч человек. На фестивале работало пять программ: основная (театральная), образовательная, выставочная, городская и кинопрограмма. В ходе образовательного блока состоялись лекции и мастер-классы с известными деятелями театрального искусства.
«На шесть дней город погрузился в театральную атмосферу. Мы постарались реализовать разноплановую программу как для профессиональной аудитории — артистов, режиссеров, критиков, так и для всех наших зрителей. У нас состоялось 36 часов лекций и мастер-классов, свыше 15 часов спектаклей и 12 часов обсуждений», — рассказал художественный руководитель фестиваля Михаил Чумаченко.
Накануне губернатор Андрей Воробьев посетил Успенский кафедральный собор в подмосковной Коломне.