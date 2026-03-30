«Готова расцарапать лицо»: Жасмин ответила на унижение от Киркорова, который посоветовал ей сделать пластику

Певица, которая последние месяцы активно занимается собой, а также похудела на 8 кг, публично ответила на колкость коллеги. Жасмин заявила, что Филипп Киркоров унизил ее, посоветовав сделать пластику шеи, и пошутила, что готова расцарапать ему лицо, сообщает The Voice.

Отношения между звездами российской эстрады дали очередную трещину. На этот раз в центре конфликта оказались Киркоров и Жасмин. Певица рассказала, что Киркоров публично посоветовал ей обратиться к пластическому хирургу для подтяжки шеи, даже предложил контакт своего специалиста и снял с ней видео на память. Жасмин, комментируя произошедшее, не стала скрывать эмоций.

«Я ему сказала: "Я тебе сейчас расцарапаю лицо! "», — заявила она.

Впрочем, певица признается, что после этого всерьез взялась за себя. За последнее время она похудела на 8 кг. 48-летняя артистка активно занимается спортом и придерживается правильного питания. На критику Киркорова она теперь отвечает с иронией, но не без колкости в ответ.

