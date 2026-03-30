«Пустые квадраты»: Киркоров продает квартиру в центре Москвы за 240 млн рублей

Певец, привыкший к роскоши и масштабным приобретениям, решил расстаться с очередным объектом недвижимости. Филипп Киркоров выставил на продажу свою четырехкомнатную квартиру в центре столицы, объяснив это желанием двигаться дальше, сообщает Super.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ народный артист РФ признался, что выставил на продажу квартиру в центре Москвы площадью 210 квадратных метров. Стоимость объекта — 240 млн рублей.

«Ну, а чего она стоит пустая? Историческое место для меня, но надо идти вперед», — сказал певец.

Впрочем, Киркоров не уточнил, планирует ли он вложить вырученные средства в новое жилье или иные проекты.

Пока одни квадратные метры уходят с молотка, другие заботы певца связаны с семьей. У Киркорова двое детей: 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. И если дочь, судя по публикациям, больше тяготеет к творчеству, то сын, по словам отца, полностью погрузился в виртуальный мир.

Мартин, который раньше увлекался футболом и спортом, теперь все свободное время проводит за компьютерными играми. Киркоров признается: его это крайне расстраивает, но повлиять на увлечение подростка он не может.

Недавно певец уладил и еще один вопрос, который мог ударить по кошельку. Компания, требовавшая от него 12 млн рублей по кредиту, отказалась от иска после того, как Киркоров частично погасил долг, выступив на корпоративе этой же организации.

