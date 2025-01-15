Грабители ворвались в дом российского хоккеиста Малкина и украли чемпионские перстни

В дом российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в США ворвались грабители и похитили его чемпионские перстни НХЛ, сообщило издание CBS News.

По информации источника, инцидент произошел 11 января — тогда команда Малкина играла против «Оттавы Сенаторз». Неизвестные проникли в жилище трехкратного обладателя Кубка Стэнли, взломав заднюю дверь. Злоумышленники воспользовались неработающей сигнализацией и без труда вошли внутрь.

Как пишет CBS News, грабители забрали с собой несколько вещей, среди которых — три перстня Кубка Стэнли за 2009, 2016 и 2017 годы. Также преступники взломали сейф хоккеиста.

Малкину 38 лет. Он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России, участником трех Олимпийских игр. В 2012 году хоккеисту присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России».

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