Гражданин РФ оскорбил Галкина* на концерте в Юрмале

Гражданин РФ необычным образом поприветствовал юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале.Так, во время общения артиста с залом сидевший в первом ряду мужчина назвал его нецензурной версией слова «дебил». Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, чтоблогер по имени Максим специально купил билет, чтобы передать Галкину* «послание».После этого онпопытался подарить юмористу букет из красных гвоздик,однакопародист его не принял иначалотшучиваться.

Ранее тот же блогер высказал в лицо актеру Артуру Смольянинову* свои мысли о нем во время финала футбольного Евро в столице ФРГ.

Ранее иноагент Галкин ухмыльнулся в сети, почему не льет слезы по пострадавшим в Курской области.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.