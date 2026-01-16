Гренландская биатлонистка готовится дать отпор Трампу

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк высказалась в разговоре с Yle высказалась о намерении президента США Дональда Трампа взять под контроль принадлежащий Дании и обладающей широкой автономией остров.

Спортсменка назвала Трампа полным идиотом, который не понимает культуру и общество Гренландии.

«Это действительно очень страшно. Мы уже рассматриваем худшие варианты. Моя тетя плохо спит по ночам. А мама плачет от страха и даже теряла сознание», — рассказала Слеттемарк.

Сама биатлонистка сдаваться не собирается. Она намерена устроить акцию протеста во время Олимпийских игр в Милане, где она будет представлять Данию. Слеттемарк отметила, что после этого ее, вероятнее всего, никогда не пустят в США, но она туда и не рвется.

24-летняя биатлонистка уже выступала на Олимпийских играх в Пекине. Она заняла 53-е место в индивидуальной гонке и 65-е в спринте. В 2019 году она стала победительницей юниорского первенства мира, выиграв индивидуальную гонку на соревнованиях в Словакии.

