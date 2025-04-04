Гретцки и Беттмэн приедут на матч «Вашингтона» с «Чикаго»: ждут от Овечкина хет-трика

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн и знаменитый канадский нападающий Уэйн Гретцки будут присутствовать на матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс», сообщила пресс-служба НХЛ.

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину осталось забросить две шайбы, чтобы повторить достижение Гретцки по голам в НХЛ (894). Соответственно, три — чтобы превзойти.

Беттмэн и Гретцки обещали посещать все последние матчи «Вашингтона», на которых может быть побит рекорд. «Кэпиталз» осталось провести семь матчей в чемпионате, и «Чикаго» — слабейший соперник среди всех: команда занимает предпоследнее место в Западной конференции.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как перестройка игры «Вашингтона» поспособствовала погоне Овечкина за Гретцки.