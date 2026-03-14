Григорий Лепс анонсировал завершение карьеры артиста

Григорий Лепс, народный артист России и один из самых востребованных музыкантов страны, ошарашил поклонников заявлением о возможном завершении карьеры. Как передает РИА Новости , на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» певец намекнул, что его «музыкальное действие» может прекратиться уже через год. Правда, с оговоркой: если не завершит, будет петь дальше.

Сцена всегда была для Лепса местом силы, но, судя по его словам, даже самые преданные отношения когда-нибудь могут подойти к концу. Рассуждая о творческом будущем, артист был предельно откровенен: есть планы заработать еще немного и поставить точку. Впрочем, музыкант оставил лазейку для фанатов — если не завершит в следующем году, то продолжит петь столько, сколько позволит здоровье и желание.

Пока поклонники гадают, стоит ли верить в скорый закат карьеры кумира, финансовые показатели говорят об обратном. В январе этого года стало известно, что комплект билетов на юбилейный концерт Лепса в Москве продавали за 900 тысяч рублей. И это за полтора года до самого мероприятия. Такой ажиотаж вряд ли свойственен артисту, который собирается уходить на покой.

Возможно, заявление на «Виктории» — не более чем эмоциональный порыв или проверка реакции публики. Но если Лепс действительно настроен серьезно, поклонников ждет последний и, без сомнения, грандиозный год с живым звуком, фирменной хрипотцой и хитами, которые уже стали народными.

