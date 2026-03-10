«Около миллиона в месяц»: Григорий Лепс раскрыл траты на содержание своей недвижимости

Народный артист России Григорий Лепс впервые озвучил сумму, которую ежемесячно тратит на содержание своего частного дома. В интервью YouTube-каналу «proПУСК» певец признался, что расходы на недвижимость достигают миллиона рублей.

Отвечая на вопросы о стоимости жизни в столице, музыкант пояснил, что не знаком с размерами обычной квартплаты, поскольку проживает в собственном доме. Именно на его обслуживание, по словам артиста, и уходит около миллиона рублей ежемесячно.

Лепс также решил предположить, во сколько сегодня может обойтись аренда однокомнатной квартиры в Москве. По его оценке, ставка может достигать ста тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, что актер Джаред Лето регистрирует товарный знак в России.