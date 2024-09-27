Продюсер Дворцов раскрыл, кто еще из звездных пар планирует развод

Для большинства звезд счастливая личная жизнь труднодостижима на фоне жесткого гастрольного графика. По словам продюсера Сергея Дворцова, при этом нынешняя волна разводов звездных пар выглядит как своего рода пиар. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что на этом фоне рейтинги актеров и певцов взлетают, дорожает также и стоимость концертов.

По его мнению, на грани развода у среди российских звезд сегодня многие. Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан, сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в конце года. Также через год может разойтись и Григорий Лепс со своей новоиспеченной девочкой.

Ранее таролог Марианна Абравитова заявила, что Шаман женится еще раз.