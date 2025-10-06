Григорян назвал виновного в стартовом провале «Спартака» в дерби

«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», — сказал Григорян.