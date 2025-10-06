Григорян назвал виновного в стартовом провале «Спартака» в дерби
Эксперт Григорян: «Спартак» безобразно вошел в игру по вине Станковича
Фото: [РПЛ]
Тренер и телевизионный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказался о центральном матче 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Армейцы победили со счетом 3:2, причем свои голы они забили в первые 18 минут.
«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», — сказал Григорян.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович наблюдал за матчем с трибуны из-за дисквалификации. Непосредственно игрой красно-белых руководил его помощник Ненад Сакич.
После матча стало известно, что гендиректор «Спартака» Олег Малышев покинул свой пост по собственной инициативе.