Григорян раскрыл, в чем состоит миссия Талалаева в российском футболе
Эксперт Григорян: «Талалаев — ответственный за отсутствие скуки в чемпионате»
Тренер и футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказал свое мнение о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Андрей Викторович — ответственный за отсутствие скуки в чемпионате России», — сказал Григорян.
Он пояснил, что «Балтика» является авторским проектом Талалаева, поэтому тренеру очень важно, как команда будет реагировать на его слова и жесты.
Талалаев спровоцировал потасовку в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). По итогам инцидента он и главный тренер армейцев Фабио Челестини получили красные карточки.
КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча. Матч с армейцами стал для главного тренера калининградцев после отбытия предыдущей трехматчевой дисквалификации, которую Талалаев заработал в матче со «Спартаком» (1:0) за неприличный жест.