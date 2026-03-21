Григорян раскрыл, в чем состоит миссия Талалаева в российском футболе

Тренер и футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» высказал свое мнение о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Андрей Викторович — ответственный за отсутствие скуки в чемпионате России», — сказал Григорян.

Он пояснил, что «Балтика» является авторским проектом Талалаева, поэтому тренеру очень важно, как команда будет реагировать на его слова и жесты.

Талалаев спровоцировал потасовку в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). По итогам инцидента он и главный тренер армейцев Фабио Челестини получили красные карточки.

КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча. Матч с армейцами стал для главного тренера калининградцев после отбытия предыдущей трехматчевой дисквалификации, которую Талалаев заработал в матче со «Спартаком» (1:0) за неприличный жест.