Григорян усомнился в шансах ЦСКА на Суперкубок России

Тренер и футбольный телеэксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА с Фабио Челестини будет сложно побороться за Суперкубок России с «Краснодаром».

Он считает, что швейцарский специалист за короткое время не успеет перестроить игру армейцев. По мнению Григоряна, Челестини не сможет предложить новые идеи, которые бы превосходили подход Марко Николича, и отработать их за несколько недель до начала сезона.

Матч за Суперкубок России пройдет 12 июля в Казани. Трофей оспорят чемпион страны «Краснодар» и обладатель Кубка ЦСКА.

ЦСКА назначил Фабио Челестини главным тренером 20 июня. Ранее специалист возглавлял швейцарский «Базель», с которым выиграл чемпионат и Кубок России. Армейцам пришлось искать экстренную замену Николичу, который перешел в греческий АЕК.