Григорян уверен, что «Локомотив» не будет жертвовать кубковым матчем со «Спартаком»

Футбольный тренер и эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» будет играть с полной мотивацией.

В первой игре «Спартак» одержал убедительную победу со счетом 3:1. 26 ноября «Локомотив» примет красно-белых в ответной встрече.

По мнению Григоряна, команда Михаила Галактионова нацелена на трофеи и в Кубке России, и в РПЛ, поэтому приложит все усилия, чтобы отыграть два мяча. Эксперт уверен, что предстоящий матч получится результативным.

При этом Григорян отметил, что после прихода на пост главного тренера Вадима Романова «Спартак» стал играть осознаннее.

