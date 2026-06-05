Грицюк может подписать долгосрочный контракт с «Нью-Джерси»

Российский нападающий Арсений Грицюк обсуждает долгосрочный контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Как сообщил журналист Джеймс Николс, переговоры продвигаются успешно, поскольку руководство «Дьяволов» заинтересовано в продолжении сотрудничества с форвардом.

25-летний хоккеист провел дебютный сезон за «Дэвилз» и 1 июля может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Агентство AFP Analytics считает, что клуб может предложить игроку два варианта. Первый — контракт сроком на четыре года с кэпхитом (ежегодной зарплатой) $5,8 млн. Второй — контракт-«мостик» с кэпхитом $3 млн сроком на два года.

В минувшем сезоне Грицюк набрал 31 (13+18) очков в 66 матчах регулярного чемпионата с показателем полезности «минус 3».

«Нью-Джерси» выбрал Грицюка еще на драфте-2019 в пятом раунде. Однако хоккеист не спешил уезжать за океан. Грицюк выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом», а в 2022 году завоевал серебряные медали Олимпиады. В последнем российском сезоне нападающий выступал за СКА.

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