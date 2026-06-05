Торторелла объяснил, почему взял челендж на незасчитанный гол Барбашева

Российский нападающий протолкнул шайбу между щитков Фредерика Андерсена после того, как голкипер «Вегаса» отразил его же бросок. Судьи сразу же гол отменили. Тогда Торторелла затребовал челендж, но арбитры и после видеопросмотра своего решения не изменили, а также выписали двухминутный штраф «Вегасу». «Каролина» реализовала численное преимущество и вышла вперед (3:2).

«Я видел бесхозную шайбу, которая лежала перед Фредди и не была зафиксирована. Наш игрок проткнул ее, не сдвинул вратаря, и шайба прошла под ним, закатившись за линию ворот. Я бы оспорил это решение в 10 случаях из 10», — уверен в своей правоте Торторелла.

За минуту до конца основного времени «Вегас» сумел сравнять счет. Однако в овертайме «Каролина» еще раз реализовала численное преимущество и вырвала победу. Счет в серии стал равным (1-1), следующие два матча пройдут на площадке «Вегаса».