Гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси

В Тбилиси прибыл гроб с телом известного скульптора Зураба Церетели, перевезенный из российской столицы. Информацию об этом предоставили сотрудники Музея современного искусства, основанного самим мастером, в беседе с ТАСС.

В данный момент в музее активно ведутся приготовления к церемонии прощания с художником. Начало гражданской панихиды запланировано на четверг, в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Специально для этого подготовлен «Зал аргонавтов», где будет установлен гроб. В зале размещен портрет Церетели, а также одна из его скульптур. На большом экране демонстрируются фотографии различных творений мастера.

Еще одна панихида в память о выдающемся монументалисте состоится 25 апреля, также в стенах музея. 26 апреля гроб с телом Церетели будет доставлен в храм иконы Божьей Матери, находящийся неподалеку от Дидубийского пантеона. После проведения там панихиды и обряда отпевания пройдут похороны, они назначены на 14:00.

Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. 23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя, уже состоялось отпевание скульптора.

Ранее сообщалось, что охрана задержала женщину, снимающую себя рядом с покойным Зурабом Церетели.