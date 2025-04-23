Женщина попыталась сделать селфи у гроба с телом Церетели

На скорбной церемонии в Москве, где люди прощались со скульптором Зурабом Церетели, охране пришлось выводить под руки любительницу селфи. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В храме Христа Спасителя, который еще в 90-е помогал восстанавливать скульптор, произошел неприятный инцидент. Как сообщает канал, одна из участниц церемонии подошла к гробу с телом Церетели, а затем попыталась сделать селфи. Поведение незнакомки возмутило присутствующих.

«На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину», — уточнил собеседник SHOT.

Напомним, что скульптор умер в 91 год, он до последнего занимался творчеством. После церемонии в столице тело Церетели перевезут в Тбилиси, на его родину. Там, в Музее современного искусства, пройдут прощальные панихиды. 26 апреля известного творца похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что художник Сафронов прокомментировал новости о смерти Церетели.