Громкий скандал в российском дартсе: федерация отстранила многократного чемпиона страны за критику в свой адрес

Федерация дартса России (ФДР) дисквалифицировала на 18 месяцев вице-президента организации Наиля Аксянова, а также 18-кратного чемпиона страны Бориса Кольцова — на шесть месяцев.

Аксянову вменяется в вину то, что он организовал поездку команды на турнир в Макао. Отмечается, что в поездке незаконно использовались государственные символы России, а также употреблялись спиртные напитки.

В комментарии для Sport Baza Аксянов пояснил, что федерация отказывалась спонсировать поездку, ссылаясь на то, что результат на турнире может быть плохим. Российская команда завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и две бронзовые. Аксянов недоумевал, как использование российского флага на международных соревнованиях может считаться проступком.

На защиту Аксянова встал сильнейший российский дартсмен Борис Кольцов.

«Федерация выложила в крысу видосы!!! Вы че петухи!!! Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс лиги!!! Федерация не имеет отношения к этой поездке!!!» — написал спортсмен в соцсети.

За публикацию, «порочащую честь, достоинство и деловую репутацию ФДР» Кольцову выписали полугодичную дисквалификацию.

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