Решение о допуске российских шахматистов на международную арену стало моментом, которого ждали несколько долгих и непростых лет. Для отечественного спорта и особенно для игроков высшего эшелона, это событие имеет особый вес, выходящий за рамки простого спортивного календаря. Как заявил в эфире «Крым 24» гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин, именно этого результата добивалось все шахматное сообщество страны.

По его словам, суть происходящего — не просто в снятии ограничений, а в принципиальной победе определенной позиции. Карякин, один из сильнейших гроссмейстеров мира, подчеркнул важность личного выбора, который он сделал три года назад, отказавшись выступать под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. Его бойкот международных турниров был не просто пассивным ожиданием, а сознательной жертвой и формой борьбы за право представлять свою страну на равных условиях. «Ни капли об этом не жалею», — отмечает он, видя в нынешнем решении прямое следствие общей, в том числе и его личной, принципиальной стойкости.

Карякин подчеркнул, что последствия этого исторического допуска для российских шахмат трудно переоценить. Во-первых, наши ведущие спортсмены наконец-то смогут в полную силу конкурировать за самые престижные титулы, демонстрируя мощь отечественной шахматной школы. Во-вторых, возвращение в элиту вдохновит молодое поколение игроков и укрепит всю спортивную вертикаль. Наконец, это восстанавливает справедливость и подтверждает, что настоящий спорт должен быть вне политики.

По его мнению, российские шахматы доказали, что могут отстаивать свои принципы, и теперь им предстоит доказать свое превосходство за шахматной доской. Это и есть главный, долгожданный результат, открывающий новую главу в истории одной из сильнейших шахматных школ мира.

