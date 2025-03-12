Группа Massive Attack отправила кавер песни Летова на Луну

Композицию Егора Летова, известную как «Все идет по плану», решили отправить за пределы Земли, на Луну. Музыканты из Великобритании, группа Massive Attack, создали свою версию этой песни и в качестве части художественного проекта отправили запись в космическое пространство, сообщил телеграм-канал Mash.

Этот аудиосигнал совершил оборот вокруг спутника и вернулся обратно на нашу планету, содержа в себе новые элементы — космические шумы и искажения.

Massive Attack нередко включают кавер-версию песни Летова в свои концертные выступления. Проект, в рамках которого аудиозапись была отправлена в космос, ставит под сомнение ответственный подход к освоению космического пространства и его воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что астрономам удалось выявить 128 ранее неизвестных лун, вращающихся вокруг Сатурна. Теперь общее число подтвержденных спутников этой планеты достигло 274.