Группа «Мираж» рассказала о трагедиях на концертах в Казахстане и Грузии

Первый концерт группы «Мираж» прошел в Целинограде. Сегодня город является столицей Казахстана и носит новое название — Астана, но в 90-х по центральным улицам ходили коровы, а одного из участников группы покусали клопы в номере отеля.

Рассказали участники и о грустных воспоминаниях. Так, настоящие трагедии произошли на концертах в Грузии и Казахстане. Во время концерта в Батуми в 1990 году, который проходил на стадионе. В какой-то момент фанаты хлынули с трибун на сам стадион, где была установлена сцена, и снесли ее вместе с оборудованием. Началась настоящая давка, было много пострадавших. Подобная ситуация произошла в Казахстане, но тогда обошлось без травм.

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