«Родители узнали по походке»: сына Газманова выгнали из шоу «Маски»

Восьмой выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Маски» на НТВ преподнес зрителям долгожданное разоблачение. Под маской Гиппопотама скрывался Родион Газманов — сын народного артиста России Олега Газманова, сообщает «7Дней.ru».

На сцене в этот вечер соревновались восемь участников: Жираф, Гиппопотам, Месяц, Снегирь, Колибри, Сурикат, Лягушка и Бобер. В финальную тройку на выбывание попали Колибри, Гиппопотам и Месяц.

Зрительским голосованием был спасен Месяц, а жюри предпочло оставить Колибри, отправив Гиппопотама на разоблачение.

Члены жюри строили разные версии: Филипп Киркоров назвал Родиона Газманова, Регина Тодоренко — Александра Малинина, Тимур Родригез — Хабиба, Сергей Лазарев — LYRIQ, а Валерия — Митю Хрусталева. Прав оказался только Киркоров.

Когда маска упала, Родион Газманов признался, что его родители догадались о его участии в проекте еще до разоблачения.

«Они узнали меня по походке», — поделился артист.

Он также выразил радость от того, что наконец может говорить своим голосом, и легкую грусть из-за ухода из шоу, которое подарило ему новый опыт и возможность проявить себя с неожиданной стороны.

