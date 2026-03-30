«Родители узнали по походке»: сына Газманова выгнали из шоу «Маски»
«7Дней.ru»: сына Олега Газманова выгнали из шоу на НТВ после разоблачения
Восьмой выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Маски» на НТВ преподнес зрителям долгожданное разоблачение. Под маской Гиппопотама скрывался Родион Газманов — сын народного артиста России Олега Газманова, сообщает «7Дней.ru».
На сцене в этот вечер соревновались восемь участников: Жираф, Гиппопотам, Месяц, Снегирь, Колибри, Сурикат, Лягушка и Бобер. В финальную тройку на выбывание попали Колибри, Гиппопотам и Месяц.
Зрительским голосованием был спасен Месяц, а жюри предпочло оставить Колибри, отправив Гиппопотама на разоблачение.
Члены жюри строили разные версии: Филипп Киркоров назвал Родиона Газманова, Регина Тодоренко — Александра Малинина, Тимур Родригез — Хабиба, Сергей Лазарев — LYRIQ, а Валерия — Митю Хрусталева. Прав оказался только Киркоров.
Когда маска упала, Родион Газманов признался, что его родители догадались о его участии в проекте еще до разоблачения.
«Они узнали меня по походке», — поделился артист.
Он также выразил радость от того, что наконец может говорить своим голосом, и легкую грусть из-за ухода из шоу, которое подарило ему новый опыт и возможность проявить себя с неожиданной стороны.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров продает квартиру в центре Москвы.