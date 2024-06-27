Грузия сенсационно обыграла португальцев и вышла в плей-офф на дебютном Евро

Сборная Грузии по футболу неожиданно выиграла у сборной Португалии в игре заключительного третьего тура группового турнира Евро-2024, что проходит в эти дни в Германии.

Встреча команд группы F прошедшая в среду, 26 июня, в городе Гельзенкирхен окончилась со счетом 2:0 в пользу грузинской сборной, дебютанта чемпионата. Ворота португальцев поразили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и с пенальти на 57-й минуте Жорж Микаутадзе.

Стоит отметить, что капитан сборной португалии Криштиану Роналду впервые с Евро-2004 не отличился голами на групповом этапе крупного международного футбольного турнира.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины проиграла бельгийцам на Евро-2024 и бесславно покинула турнир.