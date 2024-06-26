Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и «пролетела» мимо плей-офф Евро-2024

Украинские футболисты могут смело паковать чемоданы и покидать чемпионат Европы по футболу, который в эти дни проходит на полях германии. После нулевой ничьей с Бельгией в третьем раунде группового турнира команда потеряла все шансы на выход из группы в плей-офф Евро-2024.

Проходившая в среду, 26 июня, в немецком Штутгарте игра команд завершилась со счетом 0:0. Таким образом Украина не сможет по количеству набранных очков подняться выше четвертого места в группе Е.

По итогам группового турнира лидером стала сборная Румынии, второе место заняла сборная Бельгия.

Ранее мы писали, что во время встречи на Евро-2024 в Германии между Украиной и Словакией украинские болельщики вывесили на трибунах сине-желтый флаг с просьбой дать стране провести президентские выборы Give Us Elections («Дайте нам выборы»).