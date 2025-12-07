Грузинского бойца Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном
ТАСС: боец Двалишвили отправлен в больницу из-за многочисленных повреждений
Фото: [UFC]
Грузинский боец Мераб Двалишвили был отправлен в больницу после титульному поединка с россиянином Петром Яном, сообщили ТАСС в пресс-службе UFC.
Собеседник агентства рассказал, что Двалишвили увезли с многочисленными повреждениями. Боец завершал поединок с окровавленным лицом.
Петр Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе.
Ян оборвал победную серию грузинского бойца, которая составила 14 поединков и длилась с сентября 2018 года. Двалишвили уже заявил о желании получить реванш.