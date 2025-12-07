Петр Ян избил Двалишвили и отобрал у него пояс чемпиона UFC

В титульном бою россиянин уверенно победил считавшегося явным фаворитом действующего чемпиона промоушена Мераба Двалишвили. Судьи единогласно отдали победу Яну (49:46, 49:46, 48:47).

Грузинский боец владел поясом с 2024 года и провел три успешные защиты. В UFC Двалишвили не проигрывал более семи лет. Его победная серия началась в сентябре 2018 года и составили 14 поединков.

32-летний Петр Ян уже владел титулами чемпиона UFC и временного чемпиона UFC, но терял их в двух поединках с Алджамейном Стерлингом.

«Этот момент очень важный и эмоциональный. Осознание, как я к этому пришел — бесценно. Теперь я лучший», — сказал Петр Ян после победы.

Мераб Двалишвили уже успел заявить о желании провести реванш.

