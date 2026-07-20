«Губа — как шар»: Юлия Барановская показала опухшее лицо после укуса комара
Super: Юлия Барановская пожаловалась на опухшее лицо после укуса комара
Фото: [соцсети]
Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отправилась на Камчатку, чтобы насладиться дикой природой и впечатлениями. Однако отдых преподнес неожиданный сюрприз — звезда столкнулась с местными комарами, которые оказались весьма агрессивными, пишет Super.
На видео, которое Барановская опубликовала в личном блоге, хорошо заметно, что у нее сильно опухла верхняя губа. В своем фирменном стиле Юлия с юмором прокомментировала произошедшее.
«Мои отношения с комариными укусами. Просто комар укусил. Я вся просто изгрызана, вся со всех сторон», — пожаловалась она подписчикам.
Фото: [скриншот видео]
Несмотря на неприятный инцидент, телеведущая не собирается сворачивать отпуск. В последние дни она активно делится с поклонниками кадрами местной природы, экскурсий и семейного отдыха.
Поклонники уже отреагировали на видео, посоветовав эффективные средства от комаров и пожелав скорейшего выздоровления. Сама Барановская, судя по всему, воспринимает происходящее с оптимизмом и продолжает наслаждаться красотами Камчатки.
Ранее телеведущая Юлия Барановская заявила, что хочет родить в четвертый раз.