«Губа — как шар»: Юлия Барановская показала опухшее лицо после укуса комара

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отправилась на Камчатку, чтобы насладиться дикой природой и впечатлениями. Однако отдых преподнес неожиданный сюрприз — звезда столкнулась с местными комарами, которые оказались весьма агрессивными, пишет Super.

На видео, которое Барановская опубликовала в личном блоге, хорошо заметно, что у нее сильно опухла верхняя губа. В своем фирменном стиле Юлия с юмором прокомментировала произошедшее.

«Мои отношения с комариными укусами. Просто комар укусил. Я вся просто изгрызана, вся со всех сторон», — пожаловалась она подписчикам.

Фото: [ скриншот видео ]

Несмотря на неприятный инцидент, телеведущая не собирается сворачивать отпуск. В последние дни она активно делится с поклонниками кадрами местной природы, экскурсий и семейного отдыха.

Поклонники уже отреагировали на видео, посоветовав эффективные средства от комаров и пожелав скорейшего выздоровления. Сама Барановская, судя по всему, воспринимает происходящее с оптимизмом и продолжает наслаждаться красотами Камчатки.

Ранее телеведущая Юлия Барановская заявила, что хочет родить в четвертый раз.