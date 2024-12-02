Губернатор Самарской области Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при Азарове

Вячеслав Федорищев, глава Самарской области, попросит правоохранителей повести проверку тех сделок в сфере государственного финансирования футбола, которые были заключены при его предшественнике. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

По его мнению, уже были выявлены признаки преступления в деятельности футбольного клуба «Крылья Советов». Вокруг него был совершен ряд сделок, в которых принимала участие агентская группа Павла Андреева. Есть признаки того, что были созданы некие коррупционные схемы в интересах данной группы. Все это подпадает под несколько статей Уголовного кодекса: злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств из бюджета, мошенничество, а также присвоение и растрата.

Губернатор Федорищев уже подготовил свое обращение по данному поводу в прокуратуру. Он планирует направить документ правоохранителям сегодня, 2 декабря.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы решили самостоятельно разработать стратегию развития данного вида спорта в России до 2030 года. К такому решению пришли все 16 клубов из РФ, они откажутся от услуг консалтингового агентства.