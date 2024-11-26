Губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе

В российском футболе процветает коррупция, благодаря чему в преступные схемы вкладываются десятки миллионов рублей. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.

Глава региона заявил, что необходимо прекращать отправлять деньги плательщиков налогов в систему судейства в профессиональном футболе. По его утверждению, два месяца назад у клуба «Крылья советов» всплыл большой долг, который связан с преступлением.

«Выяснилось, что «Крылья советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — указал он.

Федорищев добавил, что преступная система сложилась несколько лет назад, и с ней молчаливо согласились все к ней причастные. Уже принимаются усилия, чтобы решить эту проблему. Федорищев также подчеркнул, что официальные зарплаты судей очень высокие, они позволяют обойтись без фактов коррупции.

Ранее сообщалось, что 16 футбольных клубов России решили разработать совместную стратегию развития данного вида спорта до 2030 года. При этом они отказались от услуг консалтингового агентства и заявили, что самостоятельно справятся с этой задачей.