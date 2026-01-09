Губерниев дал совет руководству «Спартака» после назначения Карседо

Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с порталом «Евро-Футбол.Ру» дал совет руководству футбольного «Спартака».

5 января «Спартак» объявил о назначении главным тренером Хуана Карлоса Карседо, ранее возглавлявшего кипрский «Пафос».

«Я могу только дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева, например. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут», — сказал Губерниев.

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику», которая стала главной сенсацией первой части РПЛ. После 18 туров калининградцы идут на пятом месте. «Спартак» располагается на шестой позиции. В текущем сезоне «Балтика» дважды обыграла москвичей в чемпионате (3:0, 1:0).

Ранее о назначении Карседо жестко высказался экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. Бывший функционер считает, что это назначение сделано для удобства «разграбления» бюджета «Спартака».