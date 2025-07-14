«Реалии, в которых существуем»: Губерниев рассказал, почему Россия отказалась от участия в первенстве мира по гребле

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Чемпионатом» объяснил , почему российские спортсмены отказались от участия в первенстве мира по академической гребле до 23 лет.

Соревнования пройдут с 23 по 27 июля в Познани (Польша). Как отметили в Федерации гребного спорта России, отказ обусловлен введением дополнительных условий со стороны оргкомитета, «противоречащих законодательству РФ и нормам морали и этики сборной команды России». Польская сторона потребовала подписать декларацию о несогласии спортсменов с политикой России по украинскому вопросу.

Губерниев отметил, что российские гребцы участвуют во многих соревнованиях и у Министерства спорта РФ хороший уровень договоренностей с международной федерацией.

«Такие страны, как Польша, Чехия, Финляндия и Прибалтика, стоят особняком в данном случае. То же самое коснется лыж и биатлона, когда мы вернемся. Условно говоря, в Германии мы будем выступать, а в Норвегии — нет», — отметил Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о реакции украинских фехтовальщиков на допуск в полном составе российской команды на чемпионат мира в Тбилиси.