Губерниев и Бузова помирились, чтобы сделать песню к юбилею «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выложил в соцсетях фрагмент песни, которую они сделали с Ольгой Бузовой к 10-летнему юбилею телеканала.

В песне есть строчка «Эту победу видели мы вместе в прямом эфире». Рефреном звучит: «Мы все на „Матч ТВ“».

В свое время у комментатора и певицы отношения были далеки от идеальных. Несколько лет назад Губерниев доводил Бузову до слез в прямом эфире вопросом о том, какая сборная ей ближе — Черчесова или Эфроса (знаменитого советского театрального режиссера).

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, чем будут полезны для России прямые трансляции с Олимпийских игр 2026 года.