Губерниев рассказал, чем будут полезны трансляции Олимпиады в России

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что трансляции Олимпиады-2026 нужно обязательно показывать в России. Об этом он заявил в разговоре со Sport24.

Комментатор указал, что чемпионаты мира и Европы по футболу показывают в стране, даже если сборная России не принимает в них участия. Кроме того, Губерниев уверен, что трансляции будут полезны, которым в будущем предстоит вернуться на мировую арену.

«Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят», — сказал Губерниев.

Ранее противоположную точку зрения высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он считает, что не стоит показывать соревнования, куда не допустили большинство россиян, тем более что трансляции связаны с серьезными затратами.

В настоящее время на Олимпиаду в Италии отобрались только три российских спортсмена — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.