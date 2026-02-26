Губерниев назвал главное разочарование Олимпийских игр

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал главное разочарование завершившихся Олимпийских игр. По его мнению, таковым стал поступок норвежского биатлониста Стурлы Хольм Легрейда.

Легрейд после бронзового финиша в индивидуальной гонке неожиданно разрыдался и признался в измене своей девушке. Биатлонист попросил прощения, но его возлюбленная не простила предательства.

«Если говорить про разочарование, пусть это будут слова Легрейда. Такую ерунду нести, после выигранной медали рассказывать такие странные вещи… Зачем он это сделал?» — сказал Губерниев.

Соревнования у Легрейда на Олимпиаде также прошли противоречиво. С одной стороны, норвежец завоевал сразу пять медалей — три серебряные и две бронзовые, с другой, так и не добрался до золота.

Что касается российских спортсменов, Губерниев заявил, что его никто не разочаровал: все выступили так, как были на тот момент.

Россия на Олимпиаде была представлена 13 спортсменами. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым в спринте.

Ранее россиянка Вероника Степанова бросила вызов сильнейшим шведским лыжницам.