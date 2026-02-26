Лыжница Степанова пригрозила шведкам скорым возвращением

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова завоевала золотую медаль чемпионата России в скиатлоне, а после победы в Южно-Сахалинске обратилась к сильнейшим лыжницам мира шведкам Эббе Андерссон и Фриде Карлссон.

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — сказала Степанова.

В этом году к международным стартам и участию в Олимпиаде были допущены только два российских спортсмена — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Вероника Степанова не подавала запрос на получение нейтрального статуса, так как понимала, что не получит его из-за своей активной общественной позиции.

На чемпионате России в скиатлоне призерами стали Евгения Крупицкая, проигравшая Степановой на финише менее секунды, и Алина Пеклецова.

У мужчин в скиатлоне сильнейшим стал Сергей Ардашев, призерами — Егор Митрошин и Дмитрий Жуль. Сразу шесть спортсменов финишировали в пределах одной секунды, в их числе, и оказавшийся пятым трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который накануне выиграл разделку классическим стилем.