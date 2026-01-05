Губерниев назвал проблемные дисциплины для российских лыжников

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» оценил медальные перспективы российских лыжников на Олимпийских играх 2026 года.

Он считает, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева, завоевавшие олимпийские квоты, могут претендовать на медали в дистанционных гонках, но не в спринте.

«В спринте нам нечего ловить вообще. Это проблемная зона. В спринте абсолютный регресс, но что касается дистанции, здесь все нормально вроде бы», — сказал Губерниев.

По его мнению, спринт у российских лыжников стал хуже после того, как глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе приняла решение расформировать спринтерскую группу, «фактически выгнав тренера Юрия Каминского».

На многодневке «Тур де Ски» Коростелев и Непряева не смогли пробиться через квалификацию в спринте, но неплохо выступили в дистанционных гонках. В масс-старте на 10 км Непряева заняла шестое место и стала 10-й в общем зачете «Тур де Ски». Коростелеву в такой же гонке чуть-чуть не хватило до медали: в борьбе за бронзу его обошел норвежский ветеран Эмиль Иверсен. В общем зачете многодневки Коростелев занял восьмое место.

Ранее Савелий Коростелев заявил, что накануне Олимпиады его задача на этапах Кубка мира — «стартовать, стартовать и стартовать», чтобы адаптироваться к новым соревновательным условиям.