Лыжник Коростелев озвучил свою задачу на этапах Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший допуск к международным соревнованиям, в эфире «Матч ТВ» высказался о своей задаче на этапах Кубка мира.

«Сейчас основная задача — стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть все лучше и лучше. Тем самым к Олимпийским играм надеемся адаптироваться под местные реалии», — сказал Коростелев.

Лучшим результатом Коростелева на Кубке мира стало девятое место в классической разделке на 10 км. Савелий Коростелев и Дарья Непряева обеспечили себе квоты для участия в Олимпийских играх 2026 года.

3 января российские лыжники выступят на «Тур де Ски» в спринте классическим стилем.

Ранее Савелий Коростелев отказался отвечать на провокационные вопросы шведских журналистов о Владимире Путине и специальной военной операции. Лучшим российским лыжником прямо сейчас Коростелев назвал Сергея Ардашева, который возглавляет общий зачет Кубка России.