Губерниев назвал рецепт, как взбодрить московское «Динамо»

В 17-м туре РПЛ бело-голубые уступили «Ахмату» со счетом 1:2. На данный момент команда занимает девятое место в чемпионате с 20 очками.

Губерниев отметил, что кризис в «Динамо» носит системный характер. По его мнению, вряд ли на посту главного тренера останется Ролан Гусев, который исполняет обязанности после отставки Валерия Карпина.

«А давайте представим, что Талалаев приходит в «Динамо». Там нужно уже резать по живому и взбадривать команду всеми возможными способами. Кто это сделает — не знаю. Талалаев бы сделал. Но ему надо быть призером в составе «Балтики», он хорош», — сказал Губерниев.

«Балтика» Андрея Талалаева в 17-м туре обыграла «Спартак» (1:0) и занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» в заключительном матче календарного года 6 декабря сыграет со «Спартаком».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин уверял, что Ролан Гусев может сохранить свой пост, если бело-голубые выиграют все матчи до конца года.