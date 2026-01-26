Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 ответил на вопрос, кто является самым влиятельным спортсменом России.

«Самый влиятельный российский спортсмен — Александр Овечкин. Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом», — сказал Губерниев.

Журналист отметил, что в каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами, на которых можно равняться. Так, в лыжных гонках Губерниев выделил фигуру Александра Большунова, но уточнил, что в этом случае речь идет только о спорте, так как за пределами лыжной дистанции трехкратный олимпийский чемпион совершает ошибки.

40-летний Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В прошлом году он обошел Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ в регулярных чемпионатах. На данный момент в активе россиянина 918 заброшенных шайб.

