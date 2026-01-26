Скандальный шведский биатлонист выразил уверенность, что его соперники принимают допинг

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон, известный своей русофобской позицией, обвинил своих соперников в нарушении антидопинговых правил.

В интервью Aftonbladet он заявил, что не верит в то, что все участники предстоящей Олимпиады никогда не принимали запрещенные препараты.

«Мне кажется логичным считать, что два или три процента спортсменов на старте принимают или принимали допинг. Есть случаи употребления допинга, было бы странно, если бы все вдруг перестали это делать. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге», — сказал Самуэльссон.

Он признался, что старается не зацикливаться на этой проблеме, иначе сошел бы с ума, размышляя, кто именно из его соперников употребляет допинг.

Российские и белорусские биатлонисты не примут участия в Олимпийских играх 2026 года.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что большинство норвежских спортсменов используют так называемые терапевтические исключения, чтобы на легальной основе принимать запрещенные препараты.