Губерниев назвал самый пугающий заголовок в СМИ за последнее время
Губерниев отреагировал на публикацию в СМИ его фото с голым торсом
Фото: [t.me/RealGuberniev]
51-летний комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале фото с голым торсом, снабдив его подписью «возвращение стройного кипариса».
Многие СМИ отреагировали на публикацию, перепечатав фото. В частности, портал «Лента.ру» озаглавил новость «Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото с отдыха».
«Самый пугающий заголовок в СМИ за последнее время», — откликнулся Губерниев.
Ранее сообщалось, что 10-кратную чемпионку мира французскую биатлонистку Жюли Симон подозревают в целой серии мелких краж у подруг по команде.