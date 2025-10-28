Губерниев назвал самый пугающий заголовок в СМИ за последнее время

51-летний комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале фото с голым торсом, снабдив его подписью «возвращение стройного кипариса».

Многие СМИ отреагировали на публикацию, перепечатав фото. В частности, портал «Лента.ру» озаглавил новость «Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал откровенные фото с отдыха».

«Самый пугающий заголовок в СМИ за последнее время», — откликнулся Губерниев.

